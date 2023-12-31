نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرعة كأس الرابطة المصرية تسفر عن مجموعات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سحبت اليوم الأحد قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية للموسم الجاري 2023-2024

مجموعات كأس الرابطة المصرية

واسفرت القرعة عن النتائج التالية

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

المجموعة الثالثة: سيراميكا كليوباترا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

ومن المنتظر ان تنطلق فعاليات تلك البطولة يوم الثامن من شهر يناير وهي التي تقام دون الأهلي والزمالك بعد ان أعلن كلا منهما انسحابه الرسمي.

وسيلعب بطل النسخة القادمة في بطولة كأس السوبر الموسم القادم.

وكان سيراميكا كليوباترا قد حقق لقب النسخة الاخيرة بالفوز على المصري البورسعيدي

