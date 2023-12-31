إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة المصري في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري في دوري نايل

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقى وحمدى النقاز وعصام صبحى وكريم عرفات وأحمد محسن وعماد حمدى ومحمد حسن وصالح جمعة وعمر الساعى ونادر فرج ومحمود الشبراوى ومروان حمدى وياو أنور وعبد الرحمن مجدى وحازم مرسى وباسم مرسى.

موعد مباراة الإسماعيلي والمصري في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الاسماعيلي والمصري في دوري نايل

تنقل مباراة الإسماعيلي والمصري ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل.

