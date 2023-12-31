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أحمد جودة - القاهرة -

حرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تلبية أمنية أحد ضحايا عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة في الفترة الأخيرة، والذي أسفر عن وقوع ألاف الشهداء.

سنأتي إليك.. الأهلي يلبي أمنية طفل فلسطيني بعد عدوان غزة

وظهر الطفل علي إسماعيل الذي تعرض لحروق جسمية خلال عمليات قصف المدنيين في قطاع غزة، خلال مقابلة تلفزيونية، ليصرح بأنه من عاشقي النادي الأهلي ويضع قائد الفريق محمد الشناوي كقدوة له دائما.

- الجارحي يرد على طفل غزة

وجاء رد محمد الجارحي عبر حسابه الشخصي كالآتي: "يا علي صوتك وصل، قميص وقفازات الأهلي موقعين من محمد الشناوي واللاعبين، ستكون عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني".

وتابع "إن شاء الله تخف، وسأسعى للحصول على موافقة لقدومك إلى مصر لاستكمال علاجك وزيارة النادي الأهلي".

وأختتم الجارحي تصريحاته "تمسك بأحلامك كما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك، نحن دائما معك".

على جانب آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي القلعة الحمراء اجازة 10 ايام من التدريبات، في ظل الاستعداد لفترة التوقف الدولي القادمة لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.