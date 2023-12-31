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أحمد جودة - القاهرة -



حصل أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

لهذا السبب.. زيزو وفتوح يغيبان عن مران الزمالك



وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص محمد صبحي حارس مرمى الفريق على التواجد في مران اليوم للحفاظ على لياقته البدنية.



وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.



ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال شهر يناير المقبل في كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وتضم مجموعة منتخب مصر كل من منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق بالجولة الأولى من دور المجموعات.