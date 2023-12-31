نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد فولهام اليوم الأحد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة آرسنال وفولهام في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



موعد مباراة فولهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة فولهام وآرسنال يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 على إستاد كرافين كوتاج معقل فولهام وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD 1 القطرية بنقل أحداث المباراة.



القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الإنجليزي



- قناة فارزيش الرياضية: التردد: 11843 /معدل الترميز: 27500 /الاستقطاب: عمودي /القمر الصناعي: Y1A

-تردد قناة IRIB Varzish الجديد: التردد: 11555/الاستقطاب: عمودي/معدل الترميز: 30000/القمر الصناعي: Intelsat 62E

-تردد قناة كانال سبورت التردد: 11512/الاستقطاب: افقي/معدل الترميز: 30000/القمر الصناعي: يوتلسات/

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 8/9/التشفير: ناجرافيشن

-قناة Eleven Sports 1 HD Portugal: التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

-قناة Rah-e-Farda التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

-قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

-قناة Canale 5 Italia التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

-قناة RTS 1 Serbia التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

-قناة Ziggo Sport Select HD التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

-قناة Club RTL التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

-قناة ZDF HD التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

-قناة Negaah TV التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

- قناة Maiwand TV التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

- قناة SRF Zwei HD التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.



خسر آرسنال من ويستهام يونايتد في الجولة الماضية من البريميرليج بثنائية نظيفة كما خسر فولهام من بورنموث بثلاثية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل آرسنال المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل فولهام المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

موقف فولهام وآرسنال في جدول الدوري الإنجليزي

احتل فولهام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 52 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 16 مباراة.

في حين احتل آرسنال المركز الثاني في الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 6 مباريارت.