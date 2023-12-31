نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن تشكيل الجانرز الرسمي لمواجهة نظيره فريق فولهام مساء اليوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد "البريميرليج".

وستقام أحداث مباراة أرسنال ضد فولهام عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام فولهام

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، كيفيور.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، هافيرتيز.

خط الهجوم: نيكيتاه، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد فولهام

وستنقل أحداث مباراة أرسنال ضد فولهام من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports.