نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري على رأس المجموعة الرابعة بالنسخة الثالثة لبطولة كأس رابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور المجموعات للنسخة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي أُجريت ظهر اليوم الأحد بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وحضرها محمد العويلي مسئول شئون اللاعبين بالنادي المصري عن وقوع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ( وصيف النسخة الماضية من البطولة ) على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جواره أندية المقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة، فيما جاءت باقي المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: وتضم أندية مودرن فيوتشر، الاتحاد السكندري، سموحة، بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: وتضم أندية بيراميدز، فاركو، طلائع الجيش، زد اف سي.

المجموعة الثالثة: وتضم أندية سيراميكا كليوباترا، إنبي، الإسماعيلي، الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.



هذا ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات خلال الأيام القليلة القادمة عن المواعيد الرسمية لمباريات دور المجموعات والذي من المقرر أن تُجرى مبارياته خلال الفترة من الثامن من يناير المقبل وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

موعد مباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة الزمالك في تمام الساعة السابعة يوم الأثنين الموافق 1يناير المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب

يسعي علي ماهر المدير الفني للنادي المصري لتحقيق الفوز على أبناء الدارويش وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الانتصارات بعد فوزه على الزمالك بالجولة التاسعة من دوري نايل.

يدخل المصري البورسعيدي هذا اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد انتصاراه على الزمالك بهدف دون رد من منافسات الدوري.

التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يبدأ المصري بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الدفاع، محمود حمادة ، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، الياس الجلاصي، غيلاس جناوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والإسماعيلي علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب المصري والإسماعيلي بالدوري

يحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وخاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10أهداف واستقبلت شباكهم 13.

يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 2 مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 5مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلي 9 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 أهداف أخرى.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات

القمر الصناعى: نايل سبورت

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.