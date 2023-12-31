نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك | إصابة حمزة المثلوثي.. وتدريبات خاصة لزيادة قوة التحمل بـ "القناع التدريبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بدأ المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بعقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، في إطار الاستعدادات للفترة المقبلة.



وحرص معتمد جمال على توجيه رسائل مهمة للاعبين، مؤكدًا أن هذه الفترة فرصة لجميع لاعبي الأبيض للحصول على راحة بعد ضغط المباريات على المستوى المحلي والإفريقي.



وقال المدير الفني في حديثه مع لاعبيه: "أعلم أن المرحلة السابقة كانت صعبة، وتحملتم المسؤولية باقتدار، ويجب أن نستمر في ذلك خلال الوقت الحالي ونستغل فترة التوقف للعودة بشكل أفضل".



وشرح المدير الفني للاعبين بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم، وخاض اللاعبون فقرة إطالات وبعض الفقرات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.



-تدريبات خاصة لـ "شيكابالا"



خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم.



وأدى "شيكابالا" تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وفضل الجهاز الطبي عدم مشاركة قائد الفريق في التدريبات الجماعية.



-جلسة تجمع معتمد جمال بـ "دونجا"



عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.



وأوضح المدير الفني للزمالك لـ "دونجا" أهمية دوره مع الفريق وطالبه بضرورة التركيز مع الأبيض وعدم تشتيت ذهنه في حاجة الفريق لمجهوداته خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية.



-تدريبات خاصة لزيادة قوة التحمل



خاض لاعبي الفريق الزمالك فقرة تدريبية بدنية مطولة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، شهدت ارتداء اللاعبين لـ "قناع تدريبي خاص بالتنفس".



وقام علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بتجهيز "القناع التدريبي" من أجل زيادة قوة التحمل والتقليل من ضخ الأوكسجين في الجسد، وقام اللاعبون بالركض حول الملعب لفترة مطولة وهم يرتدون "القناع التدريبي".



ويسعى الجهاز الفني والطبي من ارتداء القناع التدريبي لتجهيز وإعداد اللاعبين لخوض المباريات التي تقام خارج مصر خاصة في البلاد الأفريقية في ظل اختلاف حالة المناخ والطقس خارج البلاد.



-محمود علاء ينتظم في التدريبات الجماعية



تماثل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في أنكل القدم، وانتظم في تدريبات الأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.



وأنهى محمود علاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، وشارك المدافع في كافة الفقرات البدنية والفنية خلال مران الفريق اليوم.



-فتوح وزيزو يغيبان عن مران الزمالك



حصل أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للأبيض اليوم.



وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وحرص محمد صبحي حارس مرمى الفريق على التواجد في مران اليوم للحفاظ على لياقته البدنية.



-تفاصيل إصابة حمزة المثلوثي



يخضع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.



يأتي ذلك بعد تعرض حمزة المثلوثي للإصابة بشد في عضلة السمانة، مما أبعده عن التدريبات الجماعية للفريق، وسيواصل اللاعب تدريباته التأهيلية بشكل منفرد على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي والتأكد من جاهزيته.



وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.