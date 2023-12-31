عاجل.. إستقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب بلدية المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم أحمد عبدالرؤوف لاعب نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق بلدية المحلة أحد فرق دوري النيل المصري الممتاز عقب تراجع نتائج الفريق الأول.

إستقالة أحمد عبدالرؤوف من تدريب بلدية المحلة

ويحتل بلدية المحلة المركز العاشر بترتيب فرق الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعدما حقق الفريق فوزين فقط فيما تعرض للهزيمة في 4 مباريات والتعادل في 4 مباريات.

وجاءت استقالة أحمد عبدالرؤوف عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق أمس أمام إنبي بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة 11 في المباراة التي أقيمت باستاد بتروسبورت.

ونجح أحمد عبدالرؤوف في قيادة بلدية المحلة الموسم الماضي لتصدر مجموعة بحري بالقسم الثاني والعودة مجددا للدوري المصري الممتاز بعد غياب لسنوات طويلة منذ أخر تواجد للفريق بالدوري الممتاز.

