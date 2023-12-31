نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف صلاح محسن من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الدخول في صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى دخول صلاح محسن ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر إلى النادي الأهلي.

وقال مصدر مقرب من صلاح محسن إن اللاعب لم يتحدث معه أي شخص بخصوص انتقاله إلى نادي فيوتشر أو الدخول في صفقة عمر كمال عبد الواحد.

وأضاف المصدر بأن صلاح محسن يرفض الدخول في أي صفقات تبادلية، وفي حال رغبة النادي الأهلي في رحيله فلن يُمانع، ولكن من خلال الحصول على الاستغناء الخاص به.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تواصل في الساعات الماضية مع مسؤولي فيوتشر من أجل إتمام التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر برغبة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

