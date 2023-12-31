نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الرياضة 2023.. عدد ألقاب الأهلي في العام الحالي بعد التتويج بالسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري، وذلك بعد الفوز على مودرن فيوتشر، برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة امتدت حتى الأشواط الاضافية من أجل تحديد صاحب اللقب.

وبهذه المباراة يكون المارد الأحمر قد خاض مباراته الأخيرة، خلال عام 2023، والتي انتهت بالتتويج ليضيف لخزائنه لقب جديد قبل نهاية العام.

وبلغ عدد ألقاب الأهلي في كافة المسابقات، 150 لقبا بينما توج برباعية خلال العام الحالي.

الدوري المصري

أبرز الألقاب الذي حققها السويسري مارسيل كولر مع الاهلي، هو لقب الدوري المصري الممتاز الثالث والأربعين، وذلك بعد غياب عامين متتالين عن القلعة الحمراء.

كأس مصر

حقق لقب كأس مصر الثامن والثلاثون في تاريخه على حساب بيراميدز، وذلك بعد الفوز عليهم بهدفين مقابل هدف ليكون اللقب مميزا أمام أصحاب القمصان السماوية.

السوبر المصري

كان من المفترض أن يلعب الأهلي مباراة السوبر ما قبل الماضي، أمام الزمالك الذي انسحب انذاك اعتراضا على عقوبة اللاعب محمود كهربا، ليستدعى بيراميدز للمشاركة ويتوج الاهلي بطلا لكأس السوبر للمرة 13على حسابه.

ومن جديد قرر مارسيل كولر أن يختتم العام بتتويج اخر بنفس اللقب، ليكون الاهلي صاحب الرقم القياسي برصيد 14 لقب ويتوج بالبطولة على شكلها الجديد.

دوري أبطال إفريقيا

البطولة الأغلى لدى جماهير الأهلي، والذي حصدها المارد الأحمر للمرة الحادي عشر في تاريخه، على حساب الوداد بعد الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف، والتعادل إيابا بهدف لمثله.

البرونزية الرابعة في التاريخ

الأهلي خلال العام الحالي قد شارك في بطولتين لمونديال الاندية، النسخة التي أقيمت في المغرب حصد فيها المركز الرابع، بينما استطاع حصد البرونزية الرابعة على حساب أوراوا ريدز الياباني برباعية مقابل هدفين.

بطولات فقدها الأهلي

مرارة فقدان البطولات ذاقتها جماهير الاهلي خلال العام الحالي، وذلك بعد خسارة السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، ووداع دوري السوبر الافريقي أمام صن داونر من دور نصف النهائي.

