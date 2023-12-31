نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد غرابة: ننتظر الجماهير في ودية تنزانيا قبل أمم إفريقيا ولا يوجد قلق بشأن الإصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول أن روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة أنه يعمل جاهدًا من أجل تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها فى كوت ديفوار 2024 ولديه الرغبة الكاملة فى الحصول علي اللقب والفوز بهذه المنافسة.

وقال محمد غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر جاهز لبطولة كأس الأمم الأفريقية ولدينا رغبة كاملة فى تحقيق البطولة.

واضاف غرابة:" ننتظر الجماهير فى ودية تنزانيا الذي سنخوض المباراة بالجاهزية واللاعبين الأساسيين، ونرغب فى حضور الجماهير ستاد القاهرة للمساندة قبل أمم إفريقيا، واللقاء سيقام فى تمام السادسة مساءا.

وأتم:" منتخب مصر جاهز ولا يوجد إصابات مقلقة ان شاء الله الجميع سيكون فى جاهزية تامة والجهاز الطبي يتابع جميع حالة اللاعبين.

ويذكر أن المنتخب الوطني يقع فى مجموعة تضم كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، وسيواجه المنتخب الموزمبيقي يوم 14 يناير

