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أحمد جودة - القاهرة - جود بيلينجهام، النجم الإنجليزي الذي انضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد، قد قدم تحليلًا لأدائه في الفترة الأولى مع النادي الإسباني بعد انضمامه في الصيف الماضي. خلال خمسة أشهر فقط مع الملكي، نجح بيلينجهام في تسجيل 17 هدفًا في 21 مباراة، وقام بصناعة 5 أهداف أخرى.

بيلينجهام: أرغب في تدوين أسمي في قائمة عظماء ريال مدريد

وفي تصريحات أدلى بها في فيلم وثائقي، أعرب بيلينجهام عن فخره الكبير بتمثيل ريال مدريد، قائلًا: "أشعر بالفخر الشديد في ريال مدريد، أعتقد أن هذه هي الكلمة الأكبر، أن أكون فخورًا بهذا الرقم وهذا القميص والدرع على قميص ريال مدريد".

وأضاف اللاعب: "عليك أن تحافظ على مستواك وتسعى دائمًا لتقديم الأفضل في ريال مدريد. كل يوم أحضر التدريبات بجدية لأكون أفضل ما يمكن، والهدف الذي يجب تحقيقه عند الانضمام إلى ريال مدريد هو الفوز بكل البطولات".

وفي ختام حديثه، أعرب بيلينجهام عن رغبته في أن يصبح جزءًا من تاريخ ريال مدريد الحافل بالإنجازات، قائلًا: "اللاعبون العظماء قد لعبوا لريال مدريد، واللحظات الرائعة دائمًا ما تترافق مع الألقاب في هذا النادي. لذا، أرغب في إضافة اسم جود بيلينجهام إلى تلك القائمة الرائعة".

وفي ختام تصريحاته، أعرب بيلينجهام عن سعادته بتفاعل الجماهير، وعبّر عن طموحه في الفوز بجميع البطولات مع ريال مدريد في عام 2024، معربًا عن فرحته بكونه جزءًا من هذا النادي الكبير.