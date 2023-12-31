نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجارب قوية لشباب وناشئين المصارعة بالمركز الأوليمبى.. ومعسكر مغلق الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تجارب اختيار عناصر المنتخب الوطني للمصارعة للشباب والناشئين والتي أقامها الاتحاد المصري برئاسة اللواء محمد محمود، على مدار يومين بالمركز الأولمبي بالمعادي واختتمت مساء أمس منافسة قوية بين جميع اللاعبين.

وقال العميد عادل إبراهيم مصطفى عضو محلس ادارة اتحاد المصارعة أن التجارب اقيمت على مدار يومى ٢٩ و٣٠ ديسمبر بالمركز الأوليمبي بالمعادي وظهر خلالها جميع اللاعبين بمستويات فنية عالية ساعدت الأجهزة الفنية على الوقوف علي مستويات اللاعبين قبل إنطلاق معسكر المنتخب، استعدادا لبطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس 2024 بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.

وأوضح مصطفى أن التجارب شهدت مشاركة أكثر من ٢٧٠ لاعبا ولاعبة وكان أبرزهم محمد وليد بطل إفريقيا وعمر أمين صاحب برونزية العآلم للناشئين ومودة بدوى صاحبة برونزية العالم بتركيا.

وأتم عضو اتحاد المصارعة أن مجلس إدارة الاتحاد استقر على موعد إنطلاق المعسكر المغلق والذي تقرر أن يكون بداية من الأسبوع المقبل.

