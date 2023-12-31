نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طبيعة إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق، ومدة غيابه عن مباريات فريقه، خلال الفترة المقبلة.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة في مباراة الأهلي وسيراميكا التي أقيمت مساء الاثنين الماضي في نصف نهائي السوبر المصري، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز ضد مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين بالمباراة النهائية.

وأكد الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، أن الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم لاعب الفريق بسيطة، وسيكون بإمكان اللاعب المشاركة فى تدريبات الفريق بشكل تدريجي بعد انتهاء الراحة.

وتابع: "ياسر إبراهيم يعاني من شد بسيط في العضلة الضامة وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية تدريجيًا فور العودة من الإجازة التي حصل عليها الفريق وتنتهي يوم 10 يناير الجاري".

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، بسبب توقف المسابقات المحلية استعدادًا لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

