عاجل.. قائمة غينيا الإستوائية الرسمية المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خوان ميشا المدير الفني لمنتخب غينيا الإستوائية قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير في العام المقبل 2024 بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات.

قائمة غينيا الإستوائية الرسمية المشاركة في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: إمبيلا - جيسوس أوونو - مانويل سابونجا.

خط الدفاع: كارلوس أكابو - إستيبان أوبيانج - ساول كوكو - مارفين خوسيه أنيبوه بالارويلو - باسيليو ندونج - تشارلز اوندو - نيستور سينرا - جانيك بويلا - خوسيه إيلو.

خط الوسط: إيبان إيدو - فيديريكو بيكورو - خوسيه ماشين - بابلو جانيت - فيدريكو - جانيك بويلا - سانتياجو اينيمي - خافيير بالبوا.

خط الهجوم: سالومون أوباما - أوسكار سيافا - إيميلو إنسوي - خوسيه أنطونيو ميراندا - لويس أسوي - نبيل - نوي إيلا.