نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد غرابة: عبد الله السعيد تحدث مع جهاز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول عن رسالة عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز عقب استبعاده من قائمة الفراعنة المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

ماذا قال محمد غرابة عن حديث عبد الله السعيد مع المنتخب؟

وقال محمد غرابة مدير منتخب مصر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عبد الله السعيد يقدر ويحب المنتخب الوطني وكان حريص على توجيه رسالة لنا أنه يدعم المنتخب فى أمم إفريقيا ويتمني فوزنا باللقب، وهو شخص إمكانياته الفنية رائعة وكبير وليس تحت التقييم.

وأضاف:" أنا تربطني علاقة صداقة مع عبد الله السعيد وهو دائما يحب منتخب مصر وشخص محترم ورجل مسؤول.

ويذكر أن المنتخب الوطني يقع فى مجموعة تضم كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، وسيواجه المنتخب الموزمبيقي يوم 14 يناير