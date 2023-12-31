نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يفتح النار على شركة ليبيرو لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية إسبانية كشفت اليوم عن خطوة قانونية اتخذها نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، حيث قرر مقاضاة الشركة الألمانية "ليبيرو".

يحتل برشلونة المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.

لابورتا يفتح النار على شركة ليبيرو

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "EFE"، سيقوم برشلونة بمقاضاة شركة "ليبيرو" بسبب تأخرها في دفع الأموال المستحقة للنادي الكتالوني، حيث قامت الشركة الألمانية بشراء 10% من حصة (Barça Vision).

وكان الموعد النهائي للدفع اليوم، ولكن بتأخير الشركة في تسديد المبلغ، قرر لابورتا اتخاذ الخطوة القانونية لحقوق النادي. ويشير التقرير إلى أن برشلونة كان قد أمهل شركة "ليبيرو" فترة كافية لتسوية الديون، ولكنه لم يتلق أي مدفوعات حتى الآن.

يُذكر أن برشلونة باع نسبة 29.5% من حصته في "Barça Vision"، التابعة له كشركة فرعية رقمية، بقيمة 120 مليون يورو لصندوقي الاستثمار "ليبيرو" و"نيبا كابيتال".