نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد صلاح الدين: طلائع الجيش يستحق الفوز أمام زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وليد صلاح الدين مدير الكرة فى نادي زد أن فريق طلائع الجيش يستحق الفوز فى مباراة الأمس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" طلائع الجيش كان افضل فنيا أمس أمام زد وكان يستحق الفوز.

وأضاف:" زد خاض مباراة منذ يومين وبالطبع هناك حالة إجهاد كما أيضا حكم مباراة الأمس كان هناك بعض الأخطاء على الرغم إني لا أحب التحدث عن أي تحكيم.

وتابع:" زد يسعي خلال الفترة المقبلة على الاستمرار فى النتائج الإيجابية السابقة بجانب التعلم من خسارة مباراة طلائع الجيش.

وكان فريق طلائع الجيش استطاع تحقيق الفوز أمام زد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.

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