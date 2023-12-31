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أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف حسين الشحات لاعب الفريق، من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة السوبر المصري.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أن الشحات سوف يكون جاهز للمشاركة فى تدريبات الفريق بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق، والإصابة لن تعيقه.

وتابع: "الشحات يعاني من شد بسيط في عضلة السمانة، وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية فور العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق وتنتهي يوم 10 يناير الجاري".

آخر تطورات إصابة حسين الشحات في الأهلي

واشتكى الشحات من الإصابة بشد فى السمانة خلال مباراة مودرن فيوتشر التي في نهائي السوبر المصري بالإمارات، وابتعد بسببها عن خيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

وحقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز ضد مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين بالمباراة النهائية.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، بسبب توقف المسابقات المحلية استعدادًا لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

