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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الاتحاد السوري لكرة القدم يوجه رسالة هامة للمجتمع الرياضي الدولي بسبب غزة

عاجل - الاتحاد السوري لكرة القدم يوجه رسالة هامة للمجتمع الرياضي الدولي بسبب غزة، تتصدر الأحداث السياسية بين جيش الاحتلال الصهيوني وقطاع غزة في فلسطين، المشهد العالمي خلال الفترة الماضية ويجذب أهل غزة تعاطف الكثير من العرب بعد المأساة التي وقعوا فيها.

عاجل - الاتحاد السوري لكرة القدم يوجه رسالة هامة للمجتمع الرياضي الدولي بسبب غزة

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا الإطار تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن فلسطين وغزة ورسالة الاتحاد السوري للمجتمع الدولي بشأن الأحداث القائمة، من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

الاتحاد السوري يطالب المجتمع الرياضي الدولي بموقف ضد أحداث غزة

وأصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، منذ قليل يطالب فيه بموقف حاسم من المجتمع الرياضي لوقف العدوان المستمر على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

عاجل - الاتحاد السوري لكرة القدم يوجه رسالة هامة للمجتمع الرياضي الدولي بسبب غزة

وأكد الاتحاد السوري على تنبي المجتمع الرياضي الدولي بكافة مؤسساته وهيئات، موقفًا صريحًا من العدوان البربري الوحشي والانتهاكات اللا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهلنا في فلسطين، وذلك من خلال دورة المؤثر ورسالته النبيلة لحماية المدنيين الأبرياء.

وأشار الاتحاد السوري إلى أن من الواجب على المجتمع الرياضي العالمي اتخاذ إجراءات تنسجم مع المواثيق والقوانين الدولية، من خلال الضغط بحسم لمناصرة الشعب الفلسطيني وإعلاء مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان دون تردد، ويجب فرض عقوبات مشددة ورادعة على الاتحادات الرياضية في كيان الاحتلال وعزلها بشكل كامل وفوري عن المجتمع الرياضي الدولي، وإبعاد وتجميد المنتخبات والأندية واللاعبين وممثلي الكيان الغاشم عن أي بطولات أو تجمعات لحين الانصياع للمطالبات الدولية بوقف الاعتداءات والجرائم البشعة بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير ممرات آمنة لتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إليهم.

وتابع بيانه أنه ما يطالب به الاتحاد السوري لكرة القدم هو خطوة في وجه التجاهل الصارخ للقوانين، والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، والذي أدى لتدمير المنشآت الرياضية في قطاع غزة، وابداء المدنيين والأطفال الأبرياء، في سعي مستمر للاحتلال لتجريد المنشآت الرياضية من هدفها الأسمى بدونها مساحات للمرح والأمل.

عاجل - الاتحاد السوري لكرة القدم يوجه رسالة هامة للمجتمع الرياضي الدولي بسبب غزة

وطالب في الختام الاتحاد السوري لكرة القدم من الاتحادات واللجان الرياضية الدولية والقارية بضرورة نصرة الإنسانية والقضايا المجتمعية، وحماية المعتقدات والأقليات، ونبذ العنف والظلم وكافة أشكال التمييز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتأكد على الضغط بكافة الأشكال لوقف الحرب على غزة والعدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحماية المدنيين والابرياء من الاعتداءات المتصاعدة، خاصة أن الصمت الذي نشهده حاليًا لا يمكن تفسيره إلا أنه شكل من أشكال شرعنة ممارسات الاحتلال الهمجية.

أحداث فلسطين وإسرائيل

بدأت الحرب الفلسطينية الإسرائيلية القائمة حاليًا، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي بعملية طوفان الأقصى من المقاومة الفلسطينية على جيش الاحتلال، وتستمر الحرب حتى الآن بما يزيد عن شهرين ويقارب للشهر الثالث.

حيث وقع على إثرها عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين وتدمير العديد من المنازل والمرافق، وتهجير المدنيين من منازلهم، حيث يزيد عدد الشهداء حتى عن أكثر من 24 ألف، ويزيد المصابين عن أكثر من 55 ألف مصاب وجريح.