نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يكشف موعد خضوع الونسو للعملية الجراحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن موعد إجراء عملية جراحية للاعب الفريق الأول، ماركوس ألونسو، إثر تعرضه لإصابة في الظهر في الأيام الأخيرة. يحتل برشلونة المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.

موعد خضوع الونسو للعملية الجراحية

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النادي الكتالوني، سيخضع ألونسو لعملية جراحية في الأسبوع المقبل لحل مشاكله في منطقة الظهر. يُشار إلى أن هذه الإصابة مشابهة لتلك التي ألمت بزميله تير شتيجن، الذي أجرى عملية جراحية مؤخرًا.

وجاء في بيان النادي: "سيتم إجراء العملية الجراحية للاعب الفريق الأول، ماركوس ألونسو، في الأسبوع المقبل لعلاج مشاكل الظهر التي يعاني منها. سيتم تقديم بيان طبي جديد في وقت لاحق لتوضيح التفاصيل الطبية بشكل أفضل".

ونتيجة لهذه الإصابة، سيغيب ألونسو عن مشاركة فريقه في بطولة كأس السوبر الإسباني، إضافة إلى مباريات كأس ملك إسبانيا وبعض مباريات الدوري، بالإضافة إلى لقاء نابولي في ذهاب دوري أبطال أوروبا.