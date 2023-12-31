نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. مدة غياب مدافع الأهلي والمنتخب يكشف مفاجأة عن السعيد وموعد عملية نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 31-12-2023 في السطور التالية.

مدة غياب مدافع الأهلي

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طبيعة إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق، ومدة غيابه عن مباريات فريقه، خلال الفترة المقبلة.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة في مباراة الأهلي وسيراميكا التي أقيمت مساء الاثنين الماضي في نصف نهائي السوبر المصري، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز ضد مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين بالمباراة النهائية.

وأكد الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، أن الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم لاعب الفريق بسيطة، وسيكون بإمكان اللاعب المشاركة فى تدريبات الفريق بشكل تدريجي بعد انتهاء الراحة.

وتابع: "ياسر إبراهيم يعاني من شد بسيط في العضلة الضامة وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية تدريجيًا فور العودة من الإجازة التي حصل عليها الفريق وتنتهي يوم 10 يناير الجاري".

المنتخب يكشف مفاجأة عن السعيد

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول عن رسالة عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز عقب استبعاده من قائمة الفراعنة المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وقال محمد غرابة مدير منتخب مصر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عبد الله السعيد يقدر ويحب المنتخب الوطني وكان حريص على توجيه رسالة لنا أنه يدعم المنتخب فى أمم إفريقيا ويتمني فوزنا باللقب، وهو شخص إمكانياته الفنية رائعة وكبير وليس تحت التقييم.

وأضاف:" أنا تربطني علاقة صداقة مع عبد الله السعيد وهو دائما يحب منتخب مصر وشخص محترم ورجل مسؤول.

ويذكر أن المنتخب الوطني يقع فى مجموعة تضم كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، وسيواجه المنتخب الموزمبيقي يوم 14 يناير.

موعد عملية نجم برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن موعد إجراء عملية جراحية للاعب الفريق الأول، ماركوس ألونسو، إثر تعرضه لإصابة في الظهر في الأيام الأخيرة. يحتل برشلونة المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النادي الكتالوني، سيخضع ألونسو لعملية جراحية في الأسبوع المقبل لحل مشاكله في منطقة الظهر. يُشار إلى أن هذه الإصابة مشابهة لتلك التي ألمت بزميله تير شتيجن، الذي أجرى عملية جراحية مؤخرًا.

وجاء في بيان النادي: "سيتم إجراء العملية الجراحية للاعب الفريق الأول، ماركوس ألونسو، في الأسبوع المقبل لعلاج مشاكل الظهر التي يعاني منها. سيتم تقديم بيان طبي جديد في وقت لاحق لتوضيح التفاصيل الطبية بشكل أفضل".