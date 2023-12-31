عبد المنعم عمارة: لاعبو الإسماعيلي عملوا تاريخ للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة الأسبق، أنه كان له دور في بقاء فريق الإسماعيلي، في بطولة الدوري، خلال الموسمين الماضيين.

وقال عبد المنعم عمارة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالون نجلاء حلمي"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "كان لي دور في بقاء الإسماعيلي بالدوري خلال الموسمين الماضيين، تغيير مجالس الإدارات سبب أزمة الإسماعيلي، نأمل في أن يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي في وجود المجلس الحالي".

وأضاف عمارة: "لاعبو الإسماعيلي عملوا تاريخ للأهلي في السنوات الماضية، عدلي القيعي، تعاقد مع اللاعبين اللي كنت شاريهم بملاليم بملايين، على رأسهم خالد بيبو وعماد النحاس وإسلام الشاطر ومحمد بركات وسيد معوض".

موعد مباراة الإسماعيلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.