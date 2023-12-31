نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يواصل نزيف النقاط بسقوطه أمام فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال أمام نظيره فريق فولهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة أرسنال ضد فولهام

سيطر لاعبو أرسنال على مجربات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى فولهام.

وفي الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من المباراة سدد جابرييل مارتنيللي كرة قوية من يسار منطقة الجزاء أبعدها لينو من يسار مرماه فوصلت إلى ساكا المنفرد بالمرمى داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت المرمى الخالي.



ومن جهته فقد أرسل توم كيرني كرة عرضية من جهة اليسار قابلها راؤول خيمينيز بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات جهة اليمين سكنت أسفل يسار المرمى معلنًا عن هدف التعادل لصالح فولهام وذلك ي الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.



ومرر أوديجارد لاعب أرسنال كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء قابلها جابرييل مارتنيللي بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل في الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين شهدت ركلة ركنية لفولام من جهة اليمين نفذها ويليان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بالينيا برأسية ارتطمت بمدافعي أرسنال ووصلت إلى بوبي ريد المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة قوية سكنت منتصف المرمى.

وصوب أندرياس بيريرا لاعب فولهام كرة صاروخية في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة لكنها ارتطمت بالعارضة، لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.

