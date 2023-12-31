نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يستمر أنشيلوتي حتى نهاية عقده مع ريال مدريد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد أعلن عن التجديد مع المدير الفني للفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي وعلى الرغم من أهمية تلك الخطوة إلا أن استمرار المدير الفني الإيطالي لفترة طويلة المدى ليست مضمونة بنسبة 100%.



وأشار أنتونيو روميو الصحفي في شبكة كادينا سير الإسبانية إلى أن ريال مدريد أراد أن يُجدد عقد كارلو أنشيلوتي حتى عام 2026 ليجلب الانسجام أكثر ما بين الجماهير واللاعبين والإدارة وبالرغم من أن الأمور مستقرة في الوقت الحاضر لكن أنشيلوتي لا يملك ضمانًا لاستمرار ذلك.



وعن كواليس التجديد للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قال روميو: “إذا نجح أنشيلوتي في القتال على جميع البطولات حتى النهاية فمن الواضح بأن كارلو أنشيلوتي سيستمر في العام المقبل وإذا لم يكن الأمر كذلك فسوف يخرج”.



مستقبل أنشيلوتي مهدد مع ريال مدريد في هذه الحالة



وأضاف: “لا ينخدع أحد، إذا حدثت كارثة على مستوى النتائج من الآن وحتى نهاية الموسم فإن أنشيلوتي لن يستمر”.



واختتم روميو تصريحاته قائلًا: "ريال مدريد كان عليه أن يُجدد عقد أنشيلوتي في ظل الأخبار التي كانت ترد من البرازيل على إصرار الاتحاد البرازيلي على ملاحقته لتدريب منتخب السيلساو".

