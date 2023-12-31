يوفنتوس ينهي عام 2023 بإسقاط روما
أنهى فريق يوفنتوس مشواره في عام 2023 بانتصار ثمين على ضيفه روما 1 - صفر، يوم السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب أليانز ستاديوم، تقمص الفرنسي الدولي أدريان رابيو دور البطولة، وقاد يوفنتوس للفوز على روما بهدف سجله في الدقيقة 47.
الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر، وتوقف رصيد روما عند 28 نقطة في المركز السابع.
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