منتخب كرة اليد يكثف تدريباته في عُمان

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رياض - احمد صلاح - كثف المنتخب الوطني لكرة اليد، الأحد من تدريباته الفنية والبدنية، في المعسكر التدريبي المقام حاليا في سلطنة عمان.

وخاض المنتخب الوطني مباراته الودية الثانية أمام مستضيفه المنتخب العماني أمس السبت، في العاصمة العمانية مسقط، وانتهت لمصلحة الفريق الشقيق بنتيجة 29-22، التي تأتي ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة بالاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب المقررة في السعودية خلال شهر تموز المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المشاركة بهذه اللقاءات الودية تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب.

ويستعد المنتخب العُماني الشقيق للمشاركة بالبطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل.

وقال رئيس وفد المنتخب الوطني عضو مجلس إدارة الاتحاد سليم العياصرة، إن المنتخب قدم مستوى جيدا في هذه المباراة، الذي انتهى شوطها الأول بالتعادل 11-11، حيث دفع المدير الفني للمنتخب بتشكيلة ضمت لاعبي المنتخب الوطني للشباب، لمنحهم مزيدا من فرص الاحتكاك .