نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، على نظيره فريق بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق بورنموث، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي توتنهام هوتسبير اللاعب بابي سار في الدقيقة 9 من بداية اللقاء بعد تمريرة رائعة من لو سيلسو، ثم أضاف هيونج مين سون الهدف الثاني في الدقيقة 71 بعد تمريرة رائعة من لو سيلسو.

وسجل ريتشارلسون الهدف الثالث في الدقيقة 80 من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من برينان جونسون، قبل أن يسجل أليكس سكوت الهدف الوحيد لمصلحة بورنموث في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام هوتسبير عند النقطة 39، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

