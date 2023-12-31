نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد فولهام اليوم الأحد 31/12/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد فولهام اليوم الأحد 31/12/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة أرسنال ضد فولهام

فاز فريق فولهام الكروي الأول أمام نظيره فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة أرسنال ضد فولهام

سجل بوكايو ساكا هدف أرسنال الأول في شباك فولهام في الدوري الخامسة من عمر الشوط الأول من المباراة.

وعادل راؤول خمينيز النتيجة لصالح فولهام في الدوري التاسعة والعشرين، ليسجل بوبي ريد هدف التقدم في الدقيقة التاسعة والخمسين.

