نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر مصطفى: هدفي تحقيق إنجاز مع إنبي فى الدورى المصرى والمنافسة فى الدورى صعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي أن فوز فريقه الأخير أمام بلدية المحلة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز والتواجد فى صدارة الجدول كان أمر مهم للغاية.

وقال تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة البلدية كانت صعبة بعيدا عن النتيجة والفوز بثلاثية.

وأضاف:" اطمح فى تحقيق نجاح مع نادي إنبي فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأنا دايما أتحدث مع اللاعبين اننا فريق ليس يميل للاستحواذ ولكن احب دائما تسجيل الأهداف بأقصر الطرق.

وأتم:" المنافسة فى بطولة الدوري هذا الموسم صعبة وليس سهلة وستظل قائمة.

موعد مباراه إنبي القادمة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

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