نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق قنديل: برونزية كأس العالم للأندية بدأت من مباراة الوداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن جماهير ناديه لن ترتضي أبدا، أن يبتعد المارد الأحمر عن منصات التتويج حتى في أحلك الظروف، حتى في ظل تراجع مستواه سواء محليا أو قاريا.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالون نجلاء حلمي"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "عام 2023 كان ملئ بالأحداث الأهلاوية التي سيذكرها التاريخ، ولاعبو الأهلي عانوا طوال هذا العام ولكن كانوا رجالا حتى آخر لحظة".

وأشار طارق قنديل: "لم نستسلم لحظة خلال العالم الحالي، وكنا على يقين أن الأهلي سيصل إلى أبعد نقطة في كأس العالم، ومشوار البرونزية بدأ منذ مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 14 أو 15 فبراير.