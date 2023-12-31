عاجل.. طارق قنديل يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية لزميله في مجلس الإدارة ونائب رئيس القلعة الحمراء العامري فاروق، والذي يرقد في المستشفى حاليًا، بسب الأزمة الصحية الطارئة التي لحقت به مؤخرا وفقد الوعي بسببها.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

وقال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالون نجلاء حلمي"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "حتى الآن ما زالت غيبوبة العامري فاروق مستمرة، ويبقى الوضع كما هو عليه منذ بداية الوعكة الصحية".

وأضاف قنديل: "الأمر الآن ليس طبيا الأمل الآن في كرم الله فقط، الأطباء فعلوا معه كل ما لديهم وفي وسعهم، نطالب جموع الشعب المصري بالدعاء للعامري فاروق، حتى يسترد عافيته والخروج من تلك المحنة سريعًا، ويعود لأسرته ومحبيه ولنا في أقرب وقت".

ونجح النادي الأهلي في التتويج باللقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين بضربات الترجيح.