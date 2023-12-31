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أحمد جودة - القاهرة -

أكد وليد صلاح الدين نجم كرة القدم المصرية السابق ومدير الكرة الحالي بفرق زد أن جميع الفرق تطمح للتتويج ببطولة كأس الرابطة هذا الموسم بسبب اعتذار الأهلي والزمالك.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" جميع الفرق تطمح ولديها الدوافع من أجل تحقيق بطولة كأس الرابطة للمشاركة فى بطولة السوبر العام المقبل وايضا الطموح زاد بسبب غياب الأهلي والزمالك عن البطولة.

وليد صلاح الدين: مباراة بيراميدز صعبة فى كأس الرابطة والفرق تطمح للتتويج باللقب بسبب غياب الأهلي والزمالك

وأضاف:" مباراة بيراميدز صعبة فى بطولة كأس الرابطة وجميع الفرق صعبة ونبدأ بمباراة طلائع الجيش مع صعوبة أيضا مواجهة فاركو، وليس بيراميدز فقط وقرعة كأس الرابطة متوازنة.

موعد مباراه زد أف سي وبيراميدز في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد أف سي لمواجهة ببراميدز ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس رابطة الأندية المصرية والمقرر إقامتها في شهر يناير من العام القادم.

