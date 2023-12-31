رئيس بلدية المحلة يرد على إستقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، أن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق متمسك بالإستمرار مع البلدية الفترة المقبلة، ويقوم بالإعداد حاليا لبطولة كأس الرابطة التي تقام خلال الايام المقبلة أثناء توقف الدوري لمشاركة المنتخب في بطولة كأس الأمم الافريقية.

رئيس بلدية المحلة يرد على إستقالة أحمد عبد الرؤوف

وأضاف مصطفى الشامي، أن هناك مناقشات تجري مع احمد عبد الرؤوف المدير الفني للتخضير بشكل جيد لفترة الانتقالات الشتوية لتلبية احتياجات الفريق في يناير لمواصلة الإستمرار في الدوري العام.

وأكمل سيكون هناك جلسة بين مصطفى الشامي رئيس النادي وأحمد عبد الرؤوف المدير الفني وحماده علوي مدير الكرة خلال الأيام القادمة لحسم الكثير من الملفات والإستعداد لمباريات كأس الرابطة التي تنطلق في 8 يناير المقبل.

وكانت القرعة أوقعت فريق بلدية المحلة في المجموعة الأولى رفقة " مودرن فيوتشر – الاتحاد السكندري – سموحة "