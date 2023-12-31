حصاد الرياضة 2023 - ليفربول "صفر" بطولات.. مركز خامس يمنحه الظهور في الدوري الأوروبي ونهاية سعيدة

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أحمد جودة - القاهرة - حصاد الرياضة 2023.. ليفربول "صفر" بطولات ومركز خامس يمنحه الظهور في الدوري الأوروبي

يعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من أعرق وأقوى الأندية الموجودة في قارة أوروبا، خلال القرن العشرين، وذلك بعدما نجح في التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول "الريدز" بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، من التعاقد مع لاعبين مميزين، خلال السنوات الماضية، ويعد أبرزهم النجم المصري الدولي محمد صلاح.

حيث نجح نادي ليفربول بشكل رسمي، في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، عام 2016 الماضي، قادما من نادي روما الإيطالي، في صفقة شهدت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي داخل أوروبا، والوطن العربي أجمع؛ ليزداد بريقه بشكل أكبر داخل صفوف الريدز، من خلاف التتويج معه بالعديد من البطولات والإنجازات الفردية.

حصاد ليفربول في 2023

وعاش فريق ليفربول وجماهيره، أجواء عصيبة وبائسة، بعدما قدم موسم متواضع في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في الموسم الماضي 2023-2024، في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لأول مرة بعدما كان يشارك كل عام.

وجاء فريق ليفربول في المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي 2022-2023، برصيد 67 نقطة، لينتقل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، والذي تأهل من خلاله إلى دور الستة عشر من البطولة.

لكن في الموسم الحالي يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وتمكن نادي ليفربول من التتويج ب 14 بطولة حتى الآن على مستوى قارة أوروبا، وبذلك بات الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات الأوروبية أكثر من أي نادي إنجليزي آخر.

صفقات ليفربول في 2023

ونجح نادي ليفربول الإنجليزي، بشكل رسمي في حسم التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من نادي برايتون الإنجليزي، كما تمكن من ضم دومينيك سوبوسلاي من لايبزيج الألماني.

الراحلون عن ليفربول في 2023

كما أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن رحيل العديد من اللاعبين، في موسم 2022-2023، ويعد أبرزهم جيمس ميلنر، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذي انتقل إلى صفوف نادي الأهلي السعودي، ونابي كيتا منتقلا إلى فيردر بريمن، بالإضافة إلى تشامبرلمين وميلو، وهيندرسون، وفابيينو، وكالفين رامزي، كارفيالو، ريس ويليامز، على. سبيل الإعارة.

