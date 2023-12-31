نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأشياء تحدث.. الإعلان عن موعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية بر يطانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن انتقال كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الموسم المقبل.

مبابي إلى ريال مدريد

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فأن داخل ريال مدريد هناك ثقة مطلقة بإتمام صفقة انتقال مبابي إلى صفوف الفريق الملكي نهاية الأسبوع القادم.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن قادة باريس سان جيرمان يشعرون بأن مبابي وريال مدريد أنهوا كل شىء، وأن اللاعب في طريقه لإرتداء قميص الفريق الإسباني خلال الموسم المقبل.

يذكر أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية هذا الموسم، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال يناير القادم، دون الرجوع إلى ناديه.

