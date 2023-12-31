نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداع محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيل فريقه الذي سيواجه نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يلتقى الريدز مع نيوكاسل، مساء، غدًا، الإثنين، على معلب "آنفيلد"، في ختام منافسات الجولة الـ20، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – هارفي إليوت

خط الهجوم: جاكبو – داروين نونيز – محمد صلاح

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لمحمد صلاح مع ليفربول، قبل أن ينضم إلى صفوف المنتخب المصري الذي سيشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في الثالث عشر من شهر يناير بكوت ديفوار.

ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

