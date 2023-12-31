نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأحد 31-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباريات اليوم الأحد 31-12-2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت خسارة مفاجأة لأحمر لندن آرسنال أمام فولهام بهدفين لهدف وحيد، فيما انتصر توتنهام على ملعبه أمام بورنموث بثلاثة أهداف لهدف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر لقاء وحيد، ويمتلك مباراة أقل من وصيفه أستون فيلا الذي خاض 20 مباراة ويمتلك نفس عدد النقاط.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي: