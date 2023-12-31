تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - استقر إيدي هاو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام ليفربول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

يلتقى نيوكاسل مع مضيفه الريدز، مساء، غدًا، الإثنين، الموافق 1 يناير 2024، على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من البريميرليج، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام ليفربول

في حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: تريبير- بوتمان- فابيان شار- دان بران.

خط الوسط: لويس مايلي- برونو جيماريش- لونجستاف.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون- إيزاك- أنتوني جوردون.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

