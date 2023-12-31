نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الجزائر يدرج مصر من ضمن المنتخب المرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، المنتخب المصري بأنه أحد المرشحين الكبار للفوز بالمسابقة في ساحل العاج.

أدلى بطل 2019 بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي نظم يوم الأحد حيث أعلن أيضًا عن تشكيلته النهائية للبطولة.

وقال بلماضي إن المرشحين هم أنفسهم دائما كل عام ورفض الاعتراف ببلاده بين المتنافسين.

وقال "المنتخبات المرشحة لكأس الأمم الأفريقية هي نفسها في كثير من الأحيان ونحن نعرفهم: مصر والسنغال والمغرب وتونس ونيجيريا وساحل العاج، وهي بالنسبة لي مرشحة كبيرة بسبب فريقها ولأنها تلعب على أرضها ".

وأضاف لكن المنافسة كبيرة ولا يمكن لأحد التأكد من الفائز في المستقبل".

وفازت الجزائر بالمسابقة مرتين عامي 1990 و2019.