نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم مفاجئ على محمد بركات من ثنائي الاهلي والسبب مجهول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات تفصل متابعين كرة القدم، لاستقبال عام جديد معه تتجدد الامال والطموح، لمواصلة التتويج بالبطولات، أو تصحيح المسار حال التراجع والبعد عن الانتصارات.

ولم يكن حصاد الرياضة خاص بالأندية أو غيرها، بل جاءت مع نهاية العام، كلمة النهاية لواحدة من أبرز الصداقات في الوسط الرياضي والتي جمعت بين ثنائي الأهلي سيد نغوص ومحمد بركات.

تصريحات مثيرة

صداقة ثنائي الأهلي، كانت واحدة من الصدقات المشهورة، سواء في الظهور الاعلامي المتكرر سويا، وشراكة في مطعم للأسماك وغيرها من الأمور التي جمعتهم سويا.

إلا أن سيد معوض خرج عبر برنامج الكابتن والذي يقدمه احمد حسن بتصريح مثير جاء محتواه "بركات مش موجود في حياتي ومش عايزه يدخلها مرة تانية".

ولم يكن تصريح معوض وحده الذي اثار الجدل ضد عضوٍ اتحاد الكرة، بل هاجم محمد شوقي لاعب الاهلي السابق والذي أكد صدمته في بركات.

وحتى الان لم يتضح رد فعل بركات اتجاه الهجوم عليه، ليكون عام 2023 واحد من الاعوام التي شهدت على نهاية واحدة من الصداقات الرياضية المشهورة.