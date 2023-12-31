مدرب نيجيريا: مصر قادرة على التتويج بكأس الأمم من جديد

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أحمد جودة - القاهرة - رشّح خوسيه بيسيرو، مدرب المنتخب النيجيري، منتخب مصر ليكون المرشح الأوفر حظًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج.

وأوضح المدرب البرتغالي، أن الفراعنة أصحاب الرقم القياسي في البطولة بسبع بطولات، قادرين على حسم اللقب من جديد في ساحل العاج.

وقال بيسيرو "هناك العديد من المنتخبات القوية المرشحة للفوز بكأس الأمم الأفريقية مثل المنتخب المصري الذي يعد الأفضل في قارة إفريقيا ".

وأشار:" أعتقد أنهم مرشحون للفوز بالمسابقة".

وكانت آخر مرة فازت فيها مصر بالبطولة عام 2010 تحت قيادة المدرب حسن شحاتة.