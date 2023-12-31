نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. أمير هشام: الزمالك يضم هدف الأهلي والأبيض ينفي مفاوضات لاعب الرجاء.. عامر حسين: لن نعاقب جنش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الأحد 31-12-2023.

أمير هشام: الزمالك يضم هدف الأهلي

أمير هشام

يحاول مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الحالية، طرح بعض الأسماء المؤثرة علر طاولة القلعة البيضاء، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

ودخل في الساعات الماضية، أحد الأهداف الهامة التي كانت ترصدها إدارة الغريم التقليدي، النادي الأهلي، لضمها في موسم الانتقالات الصيفية الماضية والخاصة بالنجم البرازيلي جوستافو سوزا.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك اقتراح داخل نادي الزمالك، للتعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك الكوري الجنوبي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

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الزمالك يحسم الجدل ويكشف حقيقة التعاقد مع دبابة الرجاء المغربي

أمير هشام

حسم مسؤولو نادي الزمالك، حقيقة ما يتردد في الساعات الماضية عن اقتراب الفارس الأبيض من التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة، بعد اقتراب الفريق من حل أزمة القيد هذا الموسم.

وانتشرت مؤخرا أنباء قريبة عن وجود اتجاه ومفاوضات متقدمة مع أحد نجوم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك لم يتفاوض مع الإيفواري روجر أوهلو لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

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صبحي يمنع نجم بيراميدز من الانتقال إلى الزمالك

امير هشام

تخطط إدارة نادي الزمالك في الموسم الحالي، لاستعادة زمام الأمور من جديد داخل القلعة البيضاء والعودة إلى المسار الصحيح من جديد، بعد فترة الاخفاقات الأخيرة التي كانت سببا في تدهور نتائج ومستوى الفريق.

وتأتي الصفقات الجديدة والمنتظرة من جانب جماهير وعاشقي القلعة البيضاء، أولى الخطوات التي تضعها إدارة حسين لبيب للخروج من عنق الزجاجة وحالة التخبط الذي يضرب الفريق.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن صفقة انتقال محمود صابر لاعب بيراميدز المعار إلى نادي زد، إلى نادي الزمالك في يناير المقبل، مهددة بالفشل".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك اقترب من تجديد عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق، وبالتالي لن ينضم إلى بيراميدز في صفقة تبادلية".

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محمود البنا: التحكيم المصري مظلوم

كريم رمزي

يرى الحكم الدولي محمود البنا أن التحكيم المصري مظلوم ويستحق دعم أكبر خلال الفترة المقبلة.

قال البنا في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "مشاركة هي الأكبر للحكام المصريين في كأس الأمم، بعدد 7 حكام، وهو العدد الأكبر لأي دولة في البطولة وهذا يدل على أن التحكيم المصري متواجد بقوة للغاية"

وأضاف: "التحكيم المصري يمثلنا ويمثل المصريون بالكامل في كأس الأمم".

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عامر حسين يفجرها: لن نعاقب جنش وهذا سبب إيقاف محمد إبراهيم

أحمد حسن

تحدث عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات داخل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن موقف بعض اللاعبين من عقوبات مباراة نهائي بطولة السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وصرح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة:" لاتوجد أي عقوبات سيتم فرضها علي جنش بخصوص تصريحاته الأخيرة والتي تحدث فيها عن عدم ضمه للمنتخب".

وأشار عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc:" تقرير حكم المباراة أدان أثبت إدانة محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا لأنه سلوك غير رياضي ضد الحكام يتراوح مابين أربعة مباريات و8 مباريات".