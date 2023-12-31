خوسيه بيسيرو: هدفنا الفوز بكأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - يضع البرتغالي خوسيه بيسيرو عينيه على الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج.

وفشلت نيجيريا في الوصول إلى نهائي المسابقة منذ عام 2013، عندما قاد الراحل ستيفن كيشي الفريق إلى اللقب بعد فوز صعب على بوركينا فاسو 1-0.

وأوقعت القرعة نيجيريا في المجموعة الأولى إلى جانب ساحل العاج وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

ووفقًا لموقع " نيجيريا سكورز "، يريد بيسيرو أن يصنع التاريخ لنفسه من خلال أن يصبح الرجل الذي أنهى جفاف سوبر إيجلز في كأس الأمم الأفريقية بالفوز بالمسابقة المقرر انطلاقها في ساحل العاج يوم 13 يناير.

وقال "أخبرت الجميع أنني أريد الفوز بكأس الأمم الأفريقية منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها العقد مع المنتخب النيجيري، وندرس خصومنا جيدا من أجل الفوز، وهذا ما نسعى لتحقيقه".

توجت نيجيريا بلقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات في الماضي، الأولى عام 1980 عندما استضافت البطولة، قبل أن تفوز مرة أخرى عامي 1994 و2013.