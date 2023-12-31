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أحمد جودة - القاهرة - الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو كشف اقتراب نادي مانشستر سيتي من إتمام صفقة جديدة خلال هذه المرحلة من الموسم.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 40 نقطة.

مانشستر سيتي يحسم صفقة جديدة

وأعلن رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن مانشستر سيتي قد توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي ريفير بليت الأرجنتيني للتعاقد مع اللاعب الشاب كلاوديو إيشيفيري.

وأوضح رومانو أن عملية تبادل المستندات بين إدارة مانشستر سيتي وريفر بليت لإتمام الصفقة قد بدأت، حيث سيظل اللاعب الأرجنتيني في ريفر بليت حتى ديسمبر 2024 قبل أن ينتقل إلى أوروبا.

يُشار إلى أن مانشستر سيتي يستعد لتوقيع عقد يمتد لمدة 6 سنوات مع كلاوديو إيشيفيري، قائد منتخب الأرجنتين للشباب.