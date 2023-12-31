نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلي لم يوقع للأهلي وهذا مصيره النهائي.. دوت الخليج الرياضي ينفرد بأول حوار مع والد عمر كمال عبد الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مينفعش نخون مودرن فيوتشر

أنا متيم بالنائب أحمد دياب هذا الرجل صاحب فضل كبير على عمر كمال

اللي وليد دعبس بشأن مصير "عمر" هيقرره أنا ملتزم بيه

أنتظر مكالمة من وليد دعبس لمعرفة مصير نجلي النهائي

أتعجب من الإشاعات حول منحة التعاقد.. احنا ناس غلابة جدا

كارتيرون قال لعمر "عمري ما ندمت على رحيل لاعب قدك"

ابني مكنتش بياكل ويشرب سنة كاملة في المصري البورسعيدي

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي فوق مصير عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن الدولي لمنتخب مصر ومودرن فيوتشر وسط أنباء عن توقيع اللاعب للأهلي ومفاوضات جادة من الزمالك وبيراميدز.

حوار "دوت الخليج الرياضي" مع كمال عبد الواحد

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية نص حوار الدكتور كمال عبدالواحد والد الظهير الأيمن لفريق مودرن فيوتشر ومنتخب مصر المنضم حديثًا لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

في البداية.. حدثنا عن علاقة عمر كمال عبدالواحد بإدارة مودرن فيوتشر؟

نادي مودرن فيوتشر له فضل كبير على نجلي هو من أبرز موهبته وانضم لمنتخب مصر من خلاله، ولا يجب إطلاقًا أن ننكرر فضل النادي بداية من الإدارة السابقة بقيادة النائب أحمد دياب وأنا متيم بهذا الرجل الذي كان قمة في الأدب والاحترام والاحتراف، ولم نرى منه غير كل خير وحاليا دكتور وليد دعبس الذي يسير على نفس النهج ولم نرى منه غير كل خير.

هل تواصل معك أي مسؤول من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز بشأن التعاقد مع نجلك "عمر"؟

لم يحدث هذا الأمر إطلاقا في الفترة الأخيرة كنت في رحلة عمرة وعدت صباح اليوم من المملكة العربية السعودية. تحدثت مع الدكتور وليد دعبس وأخبرته أننا نحترم جدًا مودرن فيوتشر. لم ولن أتحدث مع أي مسؤول في أي نادي احترامًا للنادي "اللي خيره علينا كلنا".

ما هي كواليس حديثك مع مسؤولي مودرن فيوتشر بشأن مستقبل عمر وهل طلبت رحيل اللاعب من أجل المال؟

بكل صراحة نادي مودرن فيوتشر لم يجعلنا نحتاج أي شيء وهنا أتحدث عن الماديات وكذلك العلاقة الاحترافية، لو هنتحدث عن ماديات فنحن نتعامل مع نادي محترم كان متلزمًا جدا ومحترفًا معنا. دكتور وليد دعبس قال لي "هخاف على عمر ابنك زيك بالظبط وسيب لي الموضوع. عمر لم يبخل علينا طوال مسيرته وأكتر واحد بحبه هو عمر وبرضه مقدرش أظلم النادي".

إذن من المتحكم في مصير عمر كمال عبد الواحد حاليًا

مصير ومستقبل عمر كمال عبدالواحد في الفترة الحالية فقط في يد الدكتور وليد دعبس فقط وإدارة مودرن فيوتشر أنا لا اتحكم ولا أحدد وجهة نجلي المقبلة. القرار فقط في يد الإدارة. أتحدث معكم وأنا في طريقي عائد من رحلة عمرة وأنتظر مكالمة من الدكتور وليد دعبس يقول لي.. مبروك عمر في نادي (كذا) أو يقول لي عمو مكمل معانا وأنا ملتزم بقرار ورؤية الإدارة بشأن مستقبل نجلي. اللي هيرضي الدكتور وليد دعبس ومودرن فيوتشر أنا ملتزم بيه انا ونجلي. مش هينفع أخون النادي الذي أعطى لنجلي الشهرة. راضي بقضاء الله وقدره، (الحاجة) اللي أنا بعملها هي إني اتذلل إلى الله عشان يرضى عننا ويدينا الأحسن.

في حال وصول عروض متكافئة من الناحية المادية والفنية لنادي مودرن فيوتشر.. ماذا ستفعل؟

في هذه الحالة.. سندرس العروض من جميع النواحي الفنية وحالة النادي وبالتأكيد سنصلي استخارة إلى الله وأقول "يارب وهو ينور لي طريقي وطريق ابني". حتى الآن لم نختار شئ وأؤكد المصير في يد إدارة مودرن فيوتشر.

ماذا عن حقيقة الأخبار المتداولة عن طلبك منحة تعاقد من أحد الأندية (الأهلي أو الزمالك) على سبيل المثال؟

أقسم بالله هذا الكلام عار تماما عن الصحة، إلى من يقول تلك المعلومات أقول لهم "الله يسامحك ويسهلكم". أحد الأشخاص يمتلك قناة على اليوتيوب قال أن دكتور كمال عبدالواحد وقع واتفق مع الأهلي لمدة ثلاثة مواسم.. يا جماعة احنا ناس غلابة جدا ومتربيين هو أنا ينفع بتاريخي دا كله وأنا راجل "معجون كورة" أقع في غلطة مثل هذه وأوقع مع نادي "عشان بعد كدا يدوخوني ويدوخوا ابني" احنا ناس عندها أصل وعمرنا ما نتكلم مع أي نادي، وأؤكد للمرة الثانية.. مصير ابني في يد دكتور وليد دعبس وأنا مآمنه وعارف إنه هيختار الصح لعمر وللنادي الذي صنع شهرته.

ماذا عن فترة عمر كمال عبدالواحد القصيرة مع نادي الزمالك هل أثرت نفسيًا على اللاعب وكيف تعاملت مع تلك المحنة؟

حينما وقع عمر كمال لنادي الزمالك ولم يحدث نصيب قلت "الحمد لله ربنا عامل كدا عشان شايف لنا الخير دا كله اللي احنا فيه". كارتيرون آنذاك قال لعمر "أنا عمري ما ندمت على رحيل لاعب قد ما ندمت عليك" ووقتها الزمالك قال لنا نمضي في البنك الأهلي قلت لهم أنا بحترمكم اتركوا لنا الاختيار وصممت على مودرن فيوتشر مع علي ماهر الذي طور من مستوى ابني وأعطاه الفرصة.

حدثنا عن معاناة عمر كمال عبدالواحد في بدايته مع المصري البورسعيدي

نجلي عاش أيام صعبة جدا في بدايته مع المصري البورسعيدي، "مكنتش بياكل ولا بيشرب ومكنتش اعرف كدا" وعملت هذا الأمر حينما وجدت عمر يبكي في أحد اللقاءات التلفزيونية ووقتها كنت أرسل له أموال "في السوبر جيت" إلى بورسعيد وقتها لم يكن نجلي يحصل على جنيه. المدرب وقتها لم يعطي نجلي أية فرص وبالرغم من هذا الأمر كان يرفض رحيله، ولكن ربنا كرم ابني بعد كدا وكله بفضل الله وتوفيق من الله.

حدثنا عن خبرتكم في مجال كرة القدم

في البداية أود أن أقول أني في حياتي كنت أرفض الظهور الإعلامي لأني دائما أفضل أن يتحدث عني عملي وتاريخي. أنا حاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 5 مرات وكُرمت من الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك وكذلك المشير عبد الفتاح السيسي. لعبت في ناشئين الأهلي والمنصورة ومثلت منتخب مصر وحصلت على 5 بطولات إفريقية ولعبت كأس العالم للناشئين. حصلت أيضا على جائزة أفضل معد بدني أيام تواجد هنري ميشيل مع منتخب كوت ديفوار. حاليًا دكتور جامعي وأُدرس ساعات معتمدة في كليات تربية رياضية، بالإضافة إلى عملي كمدير للإدارة المركزية في جريدة الأهرام من أيام الراحل إبراهيم نافع.