النصر يتلقي بشرى سارة قبل انطلاق كأس أمم آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن المبلغ الذي سيحصل عليه فريق النصر السعودي مقابل مشاركته في جولة من المباريات الودية في الصين.

من المتوقع أن يشارك النصر، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في هذه الجولة خلال شهر يناير المقبل.

النصر يحصل على 9 مليون

ستكون المواجهة الأولى أمام فريق شنجهاي الصيني في 24 يناير، بينما ستكون الثانية أمام تشجيانج في 8 يناير. وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن نادي النصر سيحصل على مبلغ قدره 9 ملايين دولار مقابل خوض هذه المباريات الودية وبعض الفعاليات الإعلامية لنجوم الفريق.

من الجدير بالذكر أن بعثة النصر ستشهد غياب اللاعبين الدوليين ساديو ماني من السنغال وسيكو فوفانا من ساحل العاج، اللذين يشاركان مع منتخبي بلادهما في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقد منح المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، اللاعبين إجازة لمدة 15 يومًا بعد فوزهم على التعاون في الدوري، ومن المقرر استئناف التدريبات في 15 يناير قبل المغادرة إلى الصين.