نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار أمم إفريقيا.. منتخب مصر يكشف كواليس استبعاد السعيد وآخر استعدادات أمم إفريقيا والأهلي يعلق على اختيارات فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض موقع "دوت الخليج الرياضي"، ملخص أخبار كأس الأمم الإفريقية لليوم الأحد الموافق 31-12-2023، والتي تنطلق فعالياتها في الثالث عشر من شهر يناير وتستضيفها كوت ديفوار.

وأوقعت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

منتخب مصر يكشف سر استبعاد عبد الله السعيد من أمم إفريقيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول عن سر استبعاد عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز من قائمة المنتخب الوطني المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وقال محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عبدالله السعيد لاعب كبير والجميع فى منتخب مصر واتحاد الكرة يحمل له التقدير المناسب علي ما قدمه ويقدمه للكرة المصرية.

وأضاف: "عدم اختيار عبد الله السعيد ليس تقليل منه، واستبعاده ليس بسبب رغبته فى الاستمرار فى الاعتزال الدولي، ولا الاستبعاد فني، وبالفعل حدث تواصل معه وأنا تحدثت معه وهو أكد للجهاز الفني وروي فيتوريا أنه داعم لنا بشدة خلال المرحلة المقبلة وفى كأس الأمم الأفريقية.

وتابع:" فى بعض الأوقات أى قائمة يتم اختيارها يكون من خلال الجهاز الفنى لهم رؤية معينة بشأن اللاعبين واحتياجاته فى البطولة ولكن ليس تقليل من اللاعب لأنه لاعب قدير.

منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادا لأمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره التنزاني وديا، ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره التنزاني، يوم 7 يناير المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

جاء ذلك، بناءً على رغبة من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، لرغبته في تجربة عناصر المنتخب الوطني، والوقوف على مستوى اللاعبين قبل البطولة المرتقبة والتي تنطلق يوم 13 يناير المقبل.

أول رد من الأهلي على استبعاد فيتوريا لاعبي الفريق من قائمة أمم إفريقيا

علق خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قائمة المنتخب المصري لكرة القدم، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج، والتي شهدت استبعاد بعض نجوم القلعة الحمراء الذين ظهروا بمستوى رائع في الفترة الأخيرة. وأثارت اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، العديد من علامات الاستفهام بسبب استبعاد بعض الأسماء الغير متوقعة.

وأكد بيبو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»:" سياستنا الدائمة هي ترك الأمر تماما في الاختيارات للمدير الفني للمنتخب، وهو المسؤول عن اختياراته، وهو اللي هيتحاسب في الآخر".

وأردف:" يوجد العديد من الأسماء التي كانت تستحق التواجد في قائمة الفراعنة، تعجبت كثيرا من عدم ضم ياسر إبراهيم، بعد الأداء الرائع الذي يقوم به مع الفريق في الفترة الأخيرة".

وأكمل:" الثنائي رامي ربيعة، وحسين الشحات أيضا يسيران بشكل جيد مع الفريق ويقدمان مستوى رائع".

وأختتم:" بالتأكيد أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في أمم إفريقيا بطولة مهمة، وغبنا عن منصات التتويج بها منذ فترة طويلة".