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أحمد جودة - القاهرة - تكشف تقارير تونسية عن اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع مهاجم الإفريقي التونسي، الجزائري طيب مزياني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يسعى الزمالك في الوقت الحالي لحل أزمة إيقاف القيد لتدعيم صفوف الفريق والمنافسة في البطولات.

الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم الإفريقي التونسي

ووفقًا لموقع "Foot 24" التونسي، فإن مزياني تلقى اتصالات من وكلاء اللاعبين الذين أكدوا على رغبة الزمالك في التعاقد معه، بشرط رفع إيقاف القيد للنادي المصري في يناير.

أشار الموقع إلى أن نادي مولودية الجزائر يتنافس مع الزمالك على ضم مزياني، حيث قدم عرضًا بقيمة 700 ألف دولار سنويًا.

وأوضحت التقارير أن مزياني لعب 10 مباريات مع الإفريقي وسجل ثلاثة أهداف في الموسم الحالي.

في الوقت الحالي، يستعد الزمالك لخوض معسكرين وديين في الإمارات، يشمل مشاركة أندية من مختلف الدول.